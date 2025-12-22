Ποιος ήταν ο γνωστός επιχειρηματίας που αυτοκτόνησε στην Κρήτη

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου του γνωστού επιχειρηματία Σπύρος Καλλέργης. Ο 79χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες.

Επιχειρηματική και κοινωνική διαδρομή

Ο Σπύρος Καλλέργης υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος επιχειρηματίας με παρουσία:

στα οικοδομικά έργα,

στη ξενοδοχειακή ανάπτυξη,

στους σταθμούς αυτοκινήτων,

δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας, κυρίως στην περιοχή του Μαλεβίζι.

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον αγροτικό τομέα, ιδρύοντας αμπελώνες και οινοποιείο με παραγωγή κρασιών από γηγενείς ποικιλίες. Απέκτησε την ιστορική περιφερειακή εφημερίδα Η ΤΟΛΜΗ και το 2016 δώρισε το πολύτιμο αρχείο της στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Αθλητισμός και θεσμικοί ρόλοι

Στον αθλητισμό υπήρξε:

ιδρυτής του ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΟΣ Α.Ο. (ελληνορωμαϊκή και ελευθέρα πάλη),

επί 30+ χρόνια πρόεδρος του συλλόγου,

μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδία Πάλης Ελλάδος για 25 έτη,

ιδρυτής και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Πάλης Κρήτης,

αρχηγός ελληνικών αποστολών σε παγκόσμια πρωταθλήματα (Ατλάντα, Βουδαπέστη, Πάτρα).

Υπήρξε επίσης ιδρυτής και πρόεδρος επί 18 χρόνια του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Αλόγου ΠΑΣΥΦΑ, ειδικός σύμβουλος της Αρχιεπισκοπή Κρήτης σε θέματα ακινήτων, μέλος του Ιδρύματος Ίδρυμα Σοσιαλιστικών Μελετών «Σταύρος Καλλέργης», και πρόεδρος της λέσχης Απανταχού Καλλεργιδών για πάνω από 20 χρόνια. Από το 2016 ήταν επίτιμος πρόξενος της Ουκρανία στην Κρήτη.

Αυτοδιοίκηση

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ενεργά στα κοινά: ήταν υποψήφιος στον Δήμος Μαλεβιζίου, κατέλαβε την τρίτη θέση και στη συνέχεια διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου στην προηγούμενη δημοτική θητεία.

Σημείωση: Αν εσείς ή κάποιος κοντινός σας άνθρωπος χρειάζεται υποστήριξη, υπάρχουν διαθέσιμες γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

