Έρχονται οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες κάμερες» – Πότε θα σταλούν τα ραβασάκια

Από τα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να σταλούν οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις που καταγράφονται από τις «έξυπνες κάμερες», σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως διευκρίνισε, με την ενεργοποίηση του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Κλήσεων, οι οδηγοί θα μπορούν ψηφιακά να βλέπουν τη φωτογραφία ή το βίντεο της παράβασης (παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα), να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση και, εφόσον το επιθυμούν, να κλείνουν ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Το περιθώριο για ένσταση θα είναι 13 ημέρες, ενώ σύντομα οι κλήσεις θα αποστέλλονται αυθημερόν με μήνυμα στο κινητό.

Χιλιάδες παραβάσεις σε λίγες ημέρες

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος στην Αττική, από μόλις 8 σημεία όπου λειτουργούν κάμερες:

Στη Λεωφόρο Συγγρού καταγράφηκαν πάνω από 1.000 παραβάσεις (χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης) και περίπου 800 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας (όριο 90 χλμ/ώρα).

Στη Λ. Μεσογείων – Χαλανδρίου εντοπίστηκαν 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Στη Λ. Βουλιαγμένης – Τήνου καταγράφηκαν 285 αντίστοιχες παραβάσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι πλέον οι κάμερες διακρίνουν καθαρά και τον οδηγό, αναφέροντας χαρακτηριστικά περιστατικό στη Συγγρού με οδηγό που κινούνταν με 90 χλμ/ώρα έχοντας και τα δύο χέρια στο κινητό.

Τι έρχεται το επόμενο διάστημα

Εντός Ιανουαρίου αναμένεται η υπογραφή με τις εταιρείες του διαγωνισμού για το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παράλληλα, οι υπάρχουσες κάμερες θα διασυνδεθούν με το σύστημα της Τροχαίας.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για 600 κάμερες στις λεωφορειολωρίδες, με στόχο τη δραστική μείωση των παραβάσεων.

Στόχος του νέου συστήματος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ο περιορισμός των σοβαρών τροχαίων παραβάσεων που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές στους ελληνικούς δρόμους.

