Μια σπάνια εικόνα καταγράφηκε στον βασικότερο οδικό άξονα της χώρας, την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), όπου η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά «παγώσει» εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Στο ύψος του Ύπατου Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα, ο αυτοκινητόδρομος εμφανίζεται εντελώς άδειος. Οι λωρίδες κυκλοφορίας, που καθημερινά εξυπηρετούν χιλιάδες οχήματα, θυμίζουν δρόμο-«φάντασμα», με απόλυτη ησυχία και μηδενική κίνηση.

Η μόνη κινητικότητα παρατηρείται στους παραδρόμους, όπου έχει διοχετευθεί η κυκλοφορία. Εκεί κινούνται φορτηγά και Ι.Χ. με χαμηλές ταχύτητες, σε μια προσπάθεια παράκαμψης του αποκλεισμού.

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις και διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους, με αποτέλεσμα η κεντρική αρτηρία που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει εικόνα πρωτόγνωρης ερημιάς.

