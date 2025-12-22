Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο ο παππούς του 3χρονου μετά από άγριο ξυλοδαρμό – Βανδαλισμένο το σπίτι της οικογένειας

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη μετά τη συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου ενός παιδιού μόλις τριών ετών από ασιτία, με την οργή της τοπικής κοινωνίας να οδηγεί σε βίαιες εκτροπές. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται πλέον ο παππούς του παιδιού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ομάδα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στον ηλικιωμένο, ενώ παράλληλα προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο σπίτι της οικογένειας. Το εσωτερικό του σπιτιού παρουσιάζει εικόνα πλήρους καταστροφής, με σπασμένα τζάμια, διαλυμένα έπιπλα και εμφανή σημάδια μανίας σχεδόν σε κάθε χώρο.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν το 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι σαφές: ο θάνατος προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια εξαιτίας σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν καταγγελίες και πληροφορίες που κάνουν λόγο για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό. Οι συνθήκες διαβίωσης του ανήλικου εξετάζονται εξονυχιστικά, καθώς η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για πιθανή παραμέληση και αδράνεια προστατευτικών μηχανισμών.

Η 23χρονη μητέρα του παιδιού έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των παππούδων. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει και η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακές της Τουρκίας.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να καλούνται αφενός να αποδώσουν ευθύνες για τον τραγικό θάνατο του παιδιού και αφετέρου να αποτρέψουν περαιτέρω φαινόμενα αυτοδικίας, σε μια πόλη που παραμένει σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Διαβάστε ακόμα: Αγρίνιο: «Αν είσαι μάγκας πιες το» – Πώς κατέληξε 9χρονος στο νοσοκομείο μετά από φάρμακο που του έδωσε συμμαθητής του