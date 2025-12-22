Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχώρησαν οι αγρότες, φτάνοντας με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τέμπη και προκαλώντας εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων. Η κίνηση χαρακτηρίζεται από τους ίδιους συμβολική, με στόχο –όπως τονίζουν– να σταλεί ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία.

Οι αγρότες είχαν προαναγγείλει ότι θα έκλειναν τις σήραγγες μόνο για τα φορτηγά, επιτρέποντας τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Πλέον, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από την κοιλάδα των Τεμπών.

Σε δηλώσεις του από το σημείο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, ανέφερε ότι η παρουσία στις σήραγγες έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα διαρκέσει περίπου τέσσερις με πέντε ώρες. Όπως σημείωσε, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, που αφορούν όχι μόνο τους καλλιεργητές αλλά και τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα αγώνα και επιμονής. Περιμένουμε απαντήσεις στα αιτήματά μας. Οι δρόμοι μπορούν να ανοίξουν αν υπάρξουν λύσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και συμμετοχή.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα. Οι εκπρόσωποί τους επισημαίνουν ότι, ενόψει των Χριστουγέννων, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρξει σοβαρή ταλαιπωρία για τους εκδρομείς.

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές. Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ παραμένουν ενεργά μπλόκα σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Χαλκιδική, Καβάλα, Δράμα και Σέρρες, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο παρακολουθείται στενά από την ΕΛ.ΑΣ., με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

