Αλεξανδρούπολη: Κύμα οργής μετά τον θάνατο 3χρονου από ασιτία – Σοβαρά τραυματισμένος ο παππούς, διαλυμένο το σπίτι

Σοκ και οργή κυριαρχούν στην Αλεξανδρούπολη μετά τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού μόλις 3 ετών, υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από σοβαρό υποσιτισμό.

Το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να ξεκινούν άμεσα έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής του. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν προκάλεσαν έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Λίγες ώρες πριν από την απολογία της 23χρονης μητέρας, εικόνες από το σπίτι της οικογένειας στη γειτονιά Τέρμα Άβαντος δείχνουν έναν χώρο σχεδόν κατεστραμμένο: σπασμένα τζάμια, διαλυμένα έπιπλα και εκτεταμένες φθορές, εικόνα που παραπέμπει σε ξέσπασμα ακραίας βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η οργή κατοίκων της περιοχής για τον θάνατο του παιδιού εξελίχθηκε σε πράξη αυτοδικίας. Ο παππούς του 3χρονου φέρεται να δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα ατόμων και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το παιδί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε παραμείνει για ημέρες απομονωμένο, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό, γεγονός που διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις των παππούδων, καθώς και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακές της Τουρκίας. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και γιατί δεν ενεργοποιήθηκε εγκαίρως κάποιος μηχανισμός προστασίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης να ζητά απαντήσεις και απόδοση ευθυνών για μια τραγωδία που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους.

Διαβάστε ακόμα: Ρόδος: Ποινή φυλάκισης σε δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριες