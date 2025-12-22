Από τον Αύγουστο τέλος τα ταξίδια στην ΕΕ χωρίς νέα ταυτότητα – Τι αλλάζει και ποιοι θα χρειάζονται διαβατήριο

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα ταξίδια εκτός Ελλάδας για τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλαιές αστυνομικές τους ταυτότητες. Από τον Αύγουστο του 2026, η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα καθίσταται ουσιαστικά απαραίτητη για μετακινήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους που σχετίζονται με τα ενισχυμένα πρότυπα ασφάλειας.

Αν και οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν καταργούνται άμεσα, όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τότε στην έκδοση της νέας ταυτότητας, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με αυτήν. Στην πράξη, για κάθε ταξίδι σε κράτος της ΕΕ —είτε πρόκειται για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους— θα απαιτείται διαβατήριο.

Ποιες ταυτότητες γίνονται δεκτές μέχρι τότε

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί μετά το 2000 εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτά για ταξίδια εντός της ΕΕ και της Ζώνη Σένγκεν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ονοματεπώνυμο του κατόχου πρέπει να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ το έγγραφο οφείλει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές ή αλλοιώσεις που δυσκολεύουν τον έλεγχο.

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ χειρόγραφων και μηχανογραφημένων ταυτοτήτων, εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Αντίθετα, οι πολύ παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν λατινική γραφή ή εμφανίζουν έντονη φθορά θεωρούνται πλέον μη συμβατές με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Τι ισχύει για ΕΕ και Σένγκεν

Η αλλαγή αφορά και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο κράτη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως την έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και περιορισμοί στις μετακινήσεις τους μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

