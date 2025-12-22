Στο μικροσκόπιο των φορολογικών Αρχών έχουν τεθεί οι οικονομικές δραστηριότητες του Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, καθώς την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος στα γραφεία του συλλόγου από κλιμάκιο της ΑΑΔΕ που μετέβη από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Mega, ο έλεγχος φέρεται να συνδέεται με καταγγελία που αφορά τη διαχείριση εσόδων από τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και με ερωτήματα για το πώς θα διατεθούν τα χρήματα σε περίπτωση αποχώρησης της Μαρία Καρυστιανού από τον σύλλογο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης υπάρχουν καταγγελίες τόσο από τον Νίκος Πλακιάς όσο και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν ζητήματα διαφάνειας και οικονομικής διαχείρισης.

Κατά το ρεπορτάζ, όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα παραστατικά και οι κινήσεις που σχετίζονται με τα έσοδα του συλλόγου βρίσκονται πλέον υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα στον απόηχο των σεναρίων που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί ενδεχόμενης πολιτικής πρωτοβουλίας, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές, εντείνει τις εσωτερικές εντάσεις αλλά και τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη λειτουργία και τον ρόλο του συλλόγου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της διοίκησης, ενώ ο έλεγχος της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται τα συμπεράσματα των ελεγκτών.

