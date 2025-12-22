Σοκ σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο: Δύο άνδρες επιτέθηκαν σε 13χρονο επειδή χτυπούσε τύμπανο

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν δύο άνδρες επιτέθηκαν σε ανήλικο θεατή μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 52χρονος και ένας 56χρονος φέρονται να ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε ένα 13χρονο αγόρι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αντί να απευθυνθούν στους υπευθύνους του αγώνα, οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στον ανήλικο, ασκώντας σωματική βία.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις. Ο 52χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 56χρονος στην περιοχή των Συκιές από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τα φαινόμενα βίας ακόμη και σε αγώνες με παρουσία ανηλίκων.

