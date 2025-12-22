Τραγικό τέλος στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός 79χρονος από αυτοπυροβολισμό

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Γάζι Ηρακλείου ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες, με έναν άνδρα ηλικίας 79 ετών να χάνει τη ζωή του από αυτοπυροβολισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που εξελίχθηκε αιφνιδιαστικά.

Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού.

