# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τέμπη – Αλλαγές στην κυκλοφορία

Στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τέμπη – Αλλαγές στην κυκλοφορία

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών, δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διατηρώντας τα τρακτέρ παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα τελωνεία. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι σαφές: δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Στο πλαίσιο των σημερινών δράσεων, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση των φορτηγών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των μπλόκων, τρακτέρ θα κινηθούν στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων. Παράλληλα, έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια στις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά το τριήμερο των Χριστουγέννων, ενώ συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Όπως αποφασίστηκε από το μπλόκο της Νίκαιας, ο αποκλεισμός στις σήραγγες θα ξεκινήσει στις 11:30 και θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες. Την ίδια ώρα, αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποίησαν δυναμικές παρεμβάσεις, φτάνοντας ακόμη και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τρακτέρ, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης.

Για αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, σε εφαρμογή της απόφασης της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ενόψει των γιορτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα που συγκρούονται με ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή δημοσιονομικά όρια. Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Οι αγρότες, πάντως, απορρίπτουν τα κυβερνητικά επιχειρήματα, χαρακτηρίζοντας τον διάλογο προσχηματικό και δηλώνοντας έτοιμοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με νέες μορφές δράσης που αναμένεται να ανακοινωθούν.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 30χρονος συνεργός – Κλείνει ο κύκλος των συλλήψεων για τη διπλή εκτέλεση

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Είμαι καθαρός σαν αστραπή: Τι λέει ο Ανεστίδης για την έρευνα περί επιδοτήσεων
Κοινωνία

Είμαι καθαρός σαν αστραπή: Τι λέει ο Ανεστίδης για την έρευνα περί επιδοτήσεων

Αυτές οι 6 τροφές ανεβάζουν σιωπηλά την αρτηριακή πίεση
Υγεία

Αυτές οι 6 τροφές ανεβάζουν σιωπηλά την αρτηριακή πίεση

Street party στη Λαμπρινή… στα σκαλιά εκκλησίας: Το «εκκλησιαστικό rave» που προκάλεσε αντιδράσεις
Κοινωνία

Street party στη Λαμπρινή… στα σκαλιά εκκλησίας: Το «εκκλησιαστικό rave» που προκάλεσε αντιδράσεις

Παρέμβαση αγροτών στα διόδια Αφιδνών: Σήκωσαν τις μπάρες και στα δύο ρεύματα
Κοινωνία

Παρέμβαση αγροτών στα διόδια Αφιδνών: Σήκωσαν τις μπάρες και στα δύο ρεύματα

Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ανοίγουν διόδια, αποφάσεις σήμερα στη Λάρισα
Κοινωνία

Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ανοίγουν διόδια, αποφάσεις σήμερα στη Λάρισα