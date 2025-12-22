Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών, δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διατηρώντας τα τρακτέρ παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα τελωνεία. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι σαφές: δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Στο πλαίσιο των σημερινών δράσεων, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση των φορτηγών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των μπλόκων, τρακτέρ θα κινηθούν στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων. Παράλληλα, έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια στις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά το τριήμερο των Χριστουγέννων, ενώ συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Όπως αποφασίστηκε από το μπλόκο της Νίκαιας, ο αποκλεισμός στις σήραγγες θα ξεκινήσει στις 11:30 και θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες. Την ίδια ώρα, αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποίησαν δυναμικές παρεμβάσεις, φτάνοντας ακόμη και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τρακτέρ, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης.

Για αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, σε εφαρμογή της απόφασης της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ενόψει των γιορτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα που συγκρούονται με ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή δημοσιονομικά όρια. Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Οι αγρότες, πάντως, απορρίπτουν τα κυβερνητικά επιχειρήματα, χαρακτηρίζοντας τον διάλογο προσχηματικό και δηλώνοντας έτοιμοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με νέες μορφές δράσης που αναμένεται να ανακοινωθούν.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 30χρονος συνεργός – Κλείνει ο κύκλος των συλλήψεων για τη διπλή εκτέλεση