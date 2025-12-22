Γαλάτσι: Πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας άναψε φωτιές – Αντιδράσεις, ερωτήματα και πολιτική κόντρα

Έντονες συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις προκάλεσε το πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, με τις εικόνες να διαδίδονται ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διχάζουν την κοινή γνώμη.

Το γεγονός οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα του τομέα Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και, σύμφωνα με όσους το υποστήριξαν, είχε κοινωνικό χαρακτήρα και στόχο τη συνάντηση και τη διασκέδαση πολιτών σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, ωστόσο, προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς απεικόνιζαν μουσική, χορό και συγκέντρωση κόσμου στα σκαλιά του ναού.

Πολλοί πολίτες εξέφρασαν θετική στάση, κάνοντας λόγο για μια ανοιχτή και ζωντανή εκδήλωση που έδωσε πνοή στη γειτονιά. Άλλοι, όμως, αντέδρασαν έντονα, θέτοντας ζήτημα σεβασμού προς τον θρησκευτικό χώρο και ζητώντας εξηγήσεις για το αν και από ποιον δόθηκε άδεια για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης σε τόσο κοντινή απόσταση από την εκκλησία.

Δεν έλειψαν και οι πιο σκληρές τοποθετήσεις, με ορισμένους να κάνουν λόγο για προσβολή ή ακόμη και «βεβήλωση» του ιερού χώρου, παρά το γεγονός ότι η είσοδος του ναού ήταν κλειστή και προστατευμένη με κάγκελα. Το θέμα πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, με εκατέρωθεν αιχμές και δημόσιες παρεμβάσεις.

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί την τοπική κοινωνία, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για το θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, καθώς και για το αν τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες.

