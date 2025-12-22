Ληστεία-μαμούθ με λεία 180.000 ευρώ από υπάλληλο εταιρείας.: Πώς η πολυτελής ζωή «έκαψε» τους δράστες

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται πλέον οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη ληστεία χρηματικού ποσού ύψους 180.000 ευρώ από υπάλληλο εταιρείας, σε υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση λόγω της μεθοδικότητας και του μεγάλου ποσού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 36 και 37 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν οργανώσει με λεπτομέρεια το χτύπημα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το συγκεκριμένο άτομο θα μετέφερε εκείνη την ημέρα τις εισπράξεις της εταιρείας. Για την προσέγγισή του χρησιμοποίησαν όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, ενώ υπό την απειλή όπλου αφαίρεσαν την τσάντα με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά τη ληστεία, οι κινήσεις τους έγιναν ιδιαίτερα προσεκτικές, καθώς απέφευγαν τις άμεσες επαφές και επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, επιχειρώντας να μην αφήσουν ίχνη. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό με την απότομη αλλαγή στον τρόπο ζωής τους και την αγορά πολυτελών οχημάτων, έδωσαν κρίσιμα στοιχεία στους αστυνομικούς.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση και τελικά στη σύλληψή τους, με τους δύο κατηγορούμενους να οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.

