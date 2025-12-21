Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση Τζόκερ Νο 3004 του ΟΠΑΠ, με το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας να παραμένει αδιάθετο.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι:

19, 27, 28, 33, 36

Τζόκερ: 1

Στην αποψινή κλήρωση δεν βρέθηκε νικητής ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο τζακ ποτ.

Πόσα θα μοιράσει η επόμενη κλήρωση

Η επόμενη κλήρωση του Τζόκερ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να ανεβαίνει πλέον στα 6.000.000 ευρώ.

Πότε γίνονται οι κληρώσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, δίνοντας τρεις ευκαιρίες την εβδομάδα για το μεγάλο έπαθλο.

Οι παίκτες που δοκίμασαν την τύχη τους στην αποψινή κλήρωση μπορούν να ελέγξουν αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις επιμέρους κατηγορίες κερδών στα επίσημα κανάλια του ΟΠΑΠ.

Διαβάστε ακόμα: Στο νοσοκομείο 9χρονος στο Αγρίνιο μετά από επικίνδυνο challenge μέσα σε σχολείο