Ραφήνα: Δύο σεισμοί μέσα σε 7 λεπτά – Αισθητοί στη νοτιοανατολική Αττική

Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια και ηπειρωτική περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας, προκαλώντας ήπια αίσθηση σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 19:50 και είχε μέγεθος 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 8,4 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση ακολούθησε επτά λεπτά αργότερα, στις 19:57, με μέγεθος 2,9 Ρίχτερ. Όπως προκύπτει από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος της ήταν 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο τοποθετείται περίπου 6 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Και οι δύο δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

