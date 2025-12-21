Απώλεια για την ελληνική οινοποιία: Πέθανε ο Νίκος Λαζαρίδης

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής οινοποιίας, που συνέδεσε το όνομά του με την ποιοτική αναγέννηση του ελληνικού κρασιού και ανέδειξε τη Δράμα σε διεθνή οινικό προορισμό.

Το όραμά του για την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών κρασιών, ικανών να σταθούν ισάξια απέναντι σε γνωστές ετικέτες του εξωτερικού, άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για τη συστηματική εμπορική οινοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα και έβαλε τη μακεδονική γη στον παγκόσμιο οινοποιητικό χάρτη.

Το 1987, με πίστη στη δυναμική του τόπου, δημιουργήθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη οινοποιία στη Δράμα, η οποία εξελίχθηκε στη Nico Lazaridi. Με επιρροές από την Τοσκάνη αλλά βαθιές ρίζες στη μακεδονική γη, ο Νίκος Λαζαρίδης ακολούθησε μια οικογενειακή πορεία, επενδύοντας στη συνέπεια, τη διάρκεια και τον ξεκάθαρο χαρακτήρα των κρασιών του.

Ανάμεσα στις περιοχές της Δράμας, επιλέχθηκε η Αγορά για το ιδιαίτερο μικροκλίμα και τη μορφολογία της. Εκεί, με θέα το Παγγαίο, το Φαλακρό και το Μενοίκιο, ανεγέρθηκε το 1997 το σύγχρονο οινοποιείο. Η προσπάθεια επεκτάθηκε το 2000 με την ίδρυση νέου οινοποιείου στον Πλατανότοπο Καβάλας, στους πρόποδες του Παγγαίου και της οροσειράς του Συμβόλου, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της μακεδονικής γης.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης νέων εκφράσεων στο κρασί, η Nico Lazaridi στράφηκε και στη φημισμένη ελληνική ποικιλία Ξινόμαυρο, εμπλουτίζοντας τη γκάμα της με ετικέτες που απέσπασαν διεθνείς διακρίσεις και αναγνώριση.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η διοίκηση της εταιρείας μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Με λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη. Έναν άνθρωπο που έκανε κάθε βήμα του σημείο αναφοράς. Από το μάρμαρο στο κρασί, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, άφησε έργο που σηματοδοτεί την ταυτότητα του τόπου του».

Η παρακαταθήκη του Νίκου Λαζαρίδη παραμένει ζωντανή μέσα από τα κρασιά του και τη συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής οινικής κουλτούρας.

Διαβάστε ακόμα: Το ριφιφί που έγραψε ιστορία: Πώς άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες κάτω από την Αθήνα και δεν πιάστηκε ποτέ κανείς