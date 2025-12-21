Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων με καταβολή προστίμου – Οι εξαιρέσεις

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις πινακίδες των οχημάτων τους που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμος Αθηναίων.
Η απόφαση ελήφθη με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, όταν η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης αυξάνεται σημαντικά.
Η επιστροφή των πινακίδων πραγματοποιείται μετά την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα απαιτούνται:
- άδεια κυκλοφορίας,
- ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
- αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,
- ή θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο.
Η παραλαβή γίνεται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22), καθημερινά από 09:00 έως 14:30.
Ποιοι εξαιρούνται
Δεν επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί:
για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ (Ρ-71, Ρ-72),
καθώς και σε περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.
Η ρύθμιση έχει προσωρινό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των γιορτών.
Διαβάστε ακόμα: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Για απάτη κατηγορείται ιδιωτικός ερευνητής