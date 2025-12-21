Είμαι καθαρός σαν αστραπή: Τι λέει ο Ανεστίδης για την έρευνα περί επιδοτήσεων

Με κατηγορηματικό τρόπο απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας για φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων αρνείται κάθε εμπλοκή, τονίζοντας πως θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον εμπλέκουν στην υπόθεση.

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό», δηλώνει χαρακτηριστικά, απαντώντας στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έρευνα σε βάρος του, σύμφωνα με το ThessPost.

Παράλληλα, τόσο ο ίδιος όσο και ο δικηγόρος του, Δημήτρης Τσικρίκας, υποστηρίζουν ότι ο κ. Ανεστίδης δεν τελεί υπό φορολογικό ή οικονομικό έλεγχο, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει δεσμευτεί το ΑΦΜ του ούτε οι τραπεζικοί του λογαριασμοί.

Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω στοιχεία ή συμπεράσματα από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ίδιος ο αγροτοσυνδικαλιστής διαμηνύει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση και πλήγμα στο αγροτικό κίνημα, ενώ αναμένονται οι επίσημες εξελίξεις από την εισαγγελική έρευνα.

