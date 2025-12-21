Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν μεθυσμένοι μέσα σε ένα 24ωρο - Προκάλεσαν δύο ατυχήματα

Τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, στο πλαίσιο εντατικών τροχονομικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο από τους συλληφθέντες είχαν εμπλακεί σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Το πρώτο σημειώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες χθες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ το δεύτερο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Πολίχνης.

Για τους τέσσερις οδηγούς, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών, σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες.

Εκατοντάδες παραβάσεις σε στοχευμένους ελέγχους

Παράλληλα, στο πλαίσιο 1.825 στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 530 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν από το απόγευμα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν:

- 10 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

- 63 υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

- 9 μη χρήση ζώνης ασφαλείας

- 4 χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

- 4 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

- 2 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

