Ασφυκτικά γεμάτος ήταν και σήμερα, Κυριακή, ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος της Αθήνας, καθώς η Ερμού «πλημμύρισε» από κόσμο λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Καταναλωτές κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας για να πραγματοποιήσουν τα τελευταία –ή και τα πρώτα– χριστουγεννιάτικα ψώνια τους.

Οι εικόνες από το κέντρο της Αθήνας είναι εντυπωσιακές. Η Ερμού, αλλά και οι γύρω εμπορικοί δρόμοι, είχαν «βουλιάξει» από κόσμο, με τις ουρές έξω από πολλά καταστήματα να σχηματίζονται από νωρίς. Το αυξημένο ενδιαφέρον για αγορές δώρων, σε συνδυασμό με το εορταστικό ωράριο, έφερε χιλιάδες πολίτες στην καρδιά της πόλης.

Πέρα όμως από τα ψώνια, στο κέντρο κυριαρχούσε έντονα και το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις που είχαν στηθεί κατά μήκος των δρόμων. Παιδικοί ήρωες, μουσικές από ορχήστρες και χορευτικά show συνέθεταν ένα εορταστικό σκηνικό, δίνοντας έναν πιο χαρούμενο τόνο στη βόλτα των επισκεπτών.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη και τις επόμενες ημέρες, καθώς κορυφώνεται η περίοδος των χριστουγεννιάτικων αγορών και ολοένα και περισσότεροι σπεύδουν στο κέντρο για να προμηθευτούν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

