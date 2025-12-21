Ένα ασυνήθιστο –και ιδιαίτερα συζητημένο– street party πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμπρινή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Η εκδήλωση, που είχε ανακοινωθεί επίσημα ως μουσική δράση στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε να εξελίσσεται λίγα μέτρα πιο πάνω, στα σκαλιά του Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα.

Όπως φαίνεται από δεκάδες stories στο Instagram, η κονσόλα του DJ στήθηκε στο πλατύσκαλο της εκκλησίας, ενώ φωτορυθμικά φώτιζαν σημεία του ναού. Το σκηνικό θύμιζε περισσότερο rave party παρά μια τυπική αστική πολιτιστική δράση, με τους παρευρισκόμενους να χορεύουν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και να ανεβάζουν βίντεο με λεζάντες όπως «Holy Christ», «divine vibes» και «blessed party».

Τι προέβλεπε η επίσημη διοργάνωση

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, επρόκειτο για δράση του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του City Festival, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής ως νέου «hot spot» της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Το Enteka Athens θα έδινε τον παλμό και η εκδήλωση θα πραγματοποιούνταν σε δημόσιο χώρο, συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Ανδρέα.

Στην πράξη, όμως, ο «δημόσιος χώρος» μετακινήθηκε μπροστά στην είσοδο του ναού. Έτσι, αντί για ένα συνηθισμένο street party, η Αθήνα βρέθηκε –μάλλον απροετοίμαστη– να συζητά για ένα άτυπο «εκκλησιαστικό rave», με ελεύθερη είσοδο και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Αντιδράσεις και ερωτήματα

Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα σχολίων. Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιος έδωσε την άδεια να στηθεί μουσική εκδήλωση σχεδόν πάνω στα σκαλιά της εκκλησίας, κάνοντας λόγο για ασέβεια ή ακόμα και βεβήλωση του ιερού χώρου. Άλλοι, ωστόσο, υποστήριξαν ότι τηρήθηκαν τα όρια, πως υπήρχαν κάγκελα στην είσοδο του ναού και ότι στόχος της δράσης ήταν η ένωση των πολιτών και η προβολή της γειτονιάς.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, σε μια πόλη που συχνά ισορροπεί ανάμεσα στο καινοτόμο και το αμήχανο, το συγκεκριμένο βράδυ στη Λαμπρινή προστέθηκε ως ακόμη ένα στιγμιότυπο αστικού σουρεαλισμού που δύσκολα θα ξεχαστεί.

