Σημαντικά λάθη, αλλά και κινήσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες από τις Αρχές, οδήγησαν στην εξιχνίαση μίας από τις πιο εντυπωσιακές ένοπλες ληστείες των τελευταίων μηνών στα βόρεια προάστια. Η ληστεία σημειώθηκε στην Κηφισιά τον Οκτώβριο, με λεία 180.000 ευρώ, και είχε στόχο λογιστή μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων που μετέφερε εισπράξεις.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν και ανέλυσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής. Οι δύο δράστες, ηλικίας 37 και 36 ετών, δεν φρόντισαν να καλύψουν επαρκώς τα χαρακτηριστικά τους ούτε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους μετά τη ληστεία, γεγονός που διευκόλυνε την ταυτοποίησή τους.

Η παρακολούθηση και το «χτύπημα»

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι δράστες κινούνταν με μοτοσικλέτα και είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το θύμα τους, γνωρίζοντας ότι μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά. Βρήκαν την κατάλληλη στιγμή στην Κηφισιά, όπου με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τον λογιστή και του αφαίρεσαν τσάντα με 180.000 ευρώ. Μία δεύτερη τσάντα, που υπήρχε στο όχημα, περιείχε μόνο προσωπικά αντικείμενα και τραπεζικές κάρτες.

Οι σπατάλες που «χτύπησαν καμπανάκι»

Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δύο άνδρες επέστρεψαν στο Μενίδι, όπου διαμένουν. Παρά το χρονικό περιθώριο που είχαν, δεν πέταξαν ούτε τα ρούχα που φορούσαν κατά το «χτύπημα», ενώ άρχισαν να προχωρούν σε δαπανηρές αγορές. Ο ένας αγόρασε πολυτελές τζιπ και ο δεύτερος Ι.Χ. αυτοκίνητο, χωρίς να μπορεί να δικαιολογηθεί η προέλευση των χρημάτων.

Παράλληλα, τα τατουάζ τους ταυτοποιήθηκαν μέσω των αρχείων της ΔΕΕ, ενώ οι κινήσεις τους καταγράφηκαν και συσχετίστηκαν με στοιχεία από κάμερες ασφαλείας.

Σύλληψη και βαρύ ποινικό παρελθόν

Το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι. Στις κατοικίες τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, όπλα, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα, συσκευές GPS, κλειδιά οχημάτων και ο ρουχισμός της επίθεσης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές συνολικά 19 φορές στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, κατηγορούνται πλέον και για συμμετοχή σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη κλοπές οχημάτων.

Στον ανακριτή οι δράστες

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό.

