Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει των εορτών, με βασικό σημείο αναφοράς το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Η συμμετοχή, σύμφωνα με τους ίδιους, ενισχύεται συνεχώς, ενώ ξεκαθαρίζουν πως παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά τις κυβερνητικές πιέσεις για διάλογο.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σημειώνει ότι οι αγρότες είναι ανοιχτοί σε συνάντηση μόνο εφόσον υπάρξουν «ουσιαστικοί όροι», κάνοντας λόγο για «προσχηματικό διάλογο» και επισημαίνοντας πως τα βασικά αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες

Από το μπλόκο της Νίκαιας δεν προβλέπεται σήμερα άνοιγμα των διοδίων. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται νέα κινητοποίηση στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ από Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή, οι αγρότες σχεδιάζουν να επιτρέπουν την απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Για την Πρωτοχρονιά, οι κινήσεις τους θα επανεξεταστούν.

Παράλληλα, στις 17:00, αγρότες από Στερεά Ελλάδα και Εύβοια θα μεταβούν στα διόδια Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Ενεργά θα παραμείνουν και τα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου κατά τη διάρκεια των εορτών.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ θα παραμεριστούν και ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός από Τρίτη έως και Παρασκευή.

Συντονισμός με τις αρχές – καταγγελίες οδηγών

Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συνεννόηση με την Τροχαία ώστε η τοποθέτηση των τρακτέρ να μη δημιουργεί προβλήματα στα ΙΧ και τα λεωφορεία. Ωστόσο, ταξιδιώτες καταγγέλλουν ότι σε ορισμένα σημεία η Αστυνομία διοχετεύει την κίνηση σε παράδρομους, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις, όπως στην περιοχή των Μαλγάρων.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες επιμένουν πως ο αγώνας τους αφορά την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες

Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους

Πλήρη αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών

Μείωση φορολογικών και γραφειοκρατικών βαρών

Παρά τις κυβερνητικές εκκλήσεις για διάλογο και τις δημόσιες τοποθετήσεις που χαρακτηρίζουν τη στάση τους «μη εποικοδομητική», οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι και ξεκαθαρίζουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα και κατά τη διάρκεια των γιορτών, προσαρμόζοντας τη μορφή των κινητοποιήσεων ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των πολιτών.

Διαβάστε ακόμα: Είσοδος χωρίς εισιτήριο στο Μετρό: Το νέο μέτρο κατά της εισιτηριοδιαφυγής