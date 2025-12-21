# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στην Κρήτη – Συλλήψεις σε Ηράκλειο και Χανιά

Ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στην Κρήτη – Συλλήψεις σε Ηράκλειο και Χανιά

Δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σε Ηράκλειο και Χανιά.

Στο πρώτο περιστατικό, ανήλικο αγόρι που συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατανάλωσε αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μετά την ενημέρωση των αρχών, συνελήφθη 53χρονη ημεδαπή, υπεύθυνη του καταστήματος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά. Ανήλικο αγόρι κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και της 49χρονης μητέρας του ανηλίκου, για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ανήλικοι είναι εκτός κινδύνου, ενώ οι υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και την ανάγκη αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας από καταστήματα και κηδεμόνες.

Διαβάστε ακόμα: Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: Μαρτυρίες-κλειδί και νέα στοιχεία. «Είδα το πρόσωπό του, ήταν τρομαγμένος»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Άρια Καλύβα: Η εξομολόγηση στον αέρα του OPEN για πληροφορία που γνώριζε επί 5 χρόνια – «Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις»
ShowBiz

Άρια Καλύβα: Η εξομολόγηση στον αέρα του OPEN για πληροφορία που γνώριζε επί 5 χρόνια – «Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις»

Στατίνες και χοληστερίνη: Τα τρόφιμα που μπορούν να «χαλάσουν» τη θεραπεία χωρίς να το καταλάβεις
Υγεία

Στατίνες και χοληστερίνη: Τα τρόφιμα που μπορούν να «χαλάσουν» τη θεραπεία χωρίς να το καταλάβεις

Νίκος Γιαννόπουλος: Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα – Δεν με απασχολεί η φήμη του
Κοινωνία

Νίκος Γιαννόπουλος: Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα – Δεν με απασχολεί η φήμη του

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας
Κόσμος

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής