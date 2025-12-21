Ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στην Κρήτη – Συλλήψεις σε Ηράκλειο και Χανιά

Δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σε Ηράκλειο και Χανιά.

Στο πρώτο περιστατικό, ανήλικο αγόρι που συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατανάλωσε αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μετά την ενημέρωση των αρχών, συνελήφθη 53χρονη ημεδαπή, υπεύθυνη του καταστήματος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά. Ανήλικο αγόρι κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και της 49χρονης μητέρας του ανηλίκου, για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ανήλικοι είναι εκτός κινδύνου, ενώ οι υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και την ανάγκη αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας από καταστήματα και κηδεμόνες.

