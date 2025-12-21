Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους αγρότες να λαμβάνουν σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι στη Λάρισα, τις αποφάσεις τους για τις επόμενες κινήσεις ενόψει των εορτών. Όπως δηλώνουν, δεν πρόκειται για «πείσμα», αλλά για αγώνα αξιοπρέπειας, επιμένοντας ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών τις γιορτινές ημέρες.

Ανοιχτά διόδια και ελεύθερη διέλευση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αγρότες από τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια θα βρεθούν στις 17:00 στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα ανοίξουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Ενεργά παραμένουν και τα μπλόκα σε Θήβα και Κάστρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Το Σάββατο, αγρότες σε Μακρυχώρι, Σοφάδες, Ωραιόκαστρο και Προμαχώνα άνοιξαν προσωρινά τα διόδια, μοίρασαν αγροτικά προϊόντα όπως μήλα και λάδι και φυλλάδια με τα αιτήματά τους, με τους περισσότερους οδηγούς να περνούν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας στήριξη.

Στο τραπέζι δυναμική κινητοποίηση στα Τέμπη

Στις σκέψεις των αγροτών είναι δυναμική κινητοποίηση τη Δευτέρα, που δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί στη σήραγγα των Τεμπών στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Από Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή, οι δρόμοι αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι επόμενες κινήσεις θα επανεξεταστούν ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, με τα ΙΧ και τα λεωφορεία να διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες τονίζουν ότι, αν δεν υπάρξουν εξελίξεις στα αιτήματά τους, είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές.

Την ίδια ώρα, από το μπλόκο της Νίκαιας ξεκαθαρίζεται ότι δεν απορρίπτεται ο διάλογος, αλλά ζητούνται σαφείς απαντήσεις και όχι γενικόλογες τοποθετήσεις. Οι αποφάσεις της σημερινής γενικής συνέλευσης αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

