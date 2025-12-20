Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από πολύωρη απολογία ενώπιον της ανακρίτριας. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου εννέα ώρες, με τον κατηγορούμενο να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να πείθει τις δικαστικές αρχές.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί, κατόπιν εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, και από εκείνη την ώρα βρισκόταν σε συνεχή κατάθεση. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και ότι δεν γνώριζε τους δύο 22χρονους που εμπλέκονται στην υπόθεση, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ρόλο συνεργού, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον έναν 22χρονο, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζεται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Η επικοινωνία φέρεται να γινόταν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δύο 22χρονοι το βράδυ πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, παραλήφθηκε από σημείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την οικία του 30χρονου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για τη συμμετοχή του.

Με την εξέλιξη αυτή, οι συλλήψεις για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε πέντε. Ο 30χρονος βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στο εξωτερικό, σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, ωστόσο επέστρεψε στη χώρα και παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι κρατούμενοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, καθώς η ποινική τους μεταχείριση έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα αρχικά δεδομένα της υπόθεσης.

Παρά τις μέχρι στιγμής εξελίξεις, η έρευνα δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, καθώς η ανακρίτρια εξετάζει και την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων.

