Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, έπειτα από μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον φερόμενο ρόλο του στο διπλό φονικό. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι Αρχές αποδίδουν στον 30χρονο ρόλο συνεργού, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να παρείχε καθοδήγηση στον 22χρονο που πλέον εμφανίζεται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επικοινωνίες που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνων πακιστανικής προέλευσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο στοιχείο του λευκού σκούτερ, το οποίο –σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα– παραλήφθηκε από δύο 22χρονους το προηγούμενο βράδυ του εγκλήματος, από σημείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την κατοικία του 30χρονου, πριν μεταβούν στη Μεσσηνία.

Η σύλληψη του 30χρονου αποτελεί την πέμπτη στο πλαίσιο της υπόθεσης, η οποία συνεχίζει να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα, ενώ οι διωκτικές αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων, καθώς η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

