Παράνομη στάθμευση: Επιχείρηση της Τροχαίας με συλλήψεις στο Νέο Ψυχικό

Στοχευμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της παράνομης και αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής στο Νέο Ψυχικό, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων.

Οι έλεγχοι έγιναν τις βραδινές ώρες της 19ης προς 20ή Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με στόχο την αποτροπή πρακτικών που αλλοιώνουν τη νόμιμη χρήση των δρόμων και των πεζοδρομίων, κυρίως γύρω από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πώς δρούσαν οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι τέσσερις συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους:

- δύο άτομα παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών,

- δύο άτομα ήταν προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Η διαδικασία που ακολουθούσαν προέβλεπε:

- παραλαβή των οχημάτων και παράδοση αριθμημένου αποκόμματος στους οδηγούς,

- τοποθέτηση αντίστοιχου αποκόμματος στο παρμπρίζ,

- στάθμευση των αυτοκινήτων σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πεζοδρόμια.

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα, οι οδηγοί παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς να εκδίδεται φορολογικό παραστατικό.

Δικογραφίες και συνέχεια των ελέγχων

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Από την ΕΛΑΣ τονίζεται ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καθώς στόχος είναι η προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, αλλά και η αποκατάσταση της νομιμότητας σε περιοχές με αυξημένη εμπορική και νυχτερινή δραστηριότητα.

Διαβάστε ακόμα: Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Σε κινητοποιήσεις εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα – Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ