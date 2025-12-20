Στην καταγγελία για επίθεση που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκος Παππάς αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Εξελίξεις Τώρα και στη δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά, προαναγγέλλοντας την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία περαιτέρω επαφή με τον Νίκο Παππά.

«Θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα»

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος έχει καταγγείλει πως ο ευρωβουλευτής του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε έξω από κατάστημα εστίασης στο Στρασβούργο.

«Θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Όποιος δηλώνει δημόσια ότι ήμουν μεθυσμένος, θα κληθεί να το αποδείξει στο δικαστήριο. Όχι απλώς δεν είχα πιει, αλλά δεν πίνω ποτέ για λόγους υγείας», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, είχε καταναλώσει μία μπύρα χωρίς αλκοόλ, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον έξι αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες στο περιστατικό και θα καταθέσουν.

«Με εξοργίζει ότι ενώ κατήγγειλα κάτι συγκεκριμένο, βρίσκομαι στη θέση του κατηγορούμενου», πρόσθεσε.

«Μου επιτέθηκε πισώπλατα»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος περιέγραψε την επίθεση ως ιδιαίτερα βίαιη, λέγοντας ότι δέχθηκε δύο δυνατά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα που έπεσα κάτω. Δεν με απασχολεί η φήμη του κ. Παππά. Και σιγά τη φήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα.

«Δεν θέλω να με πλησιάσει ποτέ ο συγκεκριμένος», τόνισε.

Το περιστατικό στο ξενοδοχείο

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη ότι ο ευρωβουλευτής εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο πρωινού, καθώς διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο.

«Είχε το θράσος να έρθει την επόμενη μέρα να πάρει πρωινό μαζί μου. Του είπα ότι δεν γίνεται να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και τελικά έφυγα εγώ», ανέφερε.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, τόσο σε επίπεδο ποινικής διερεύνησης όσο και με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, όπως προανήγγειλε ο δημοσιογράφος.

