Γιορτινές αποδράσεις: Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες τα Χριστούγεννα 2025

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 2025 έχει ξεκινήσει και χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζουν βαλίτσες για λίγες ημέρες ξεκούρασης μακριά από την καθημερινότητα. Το κλίμα στην αγορά του χειμερινού τουρισμού είναι θετικό, καθώς –σύμφωνα με τους ξενοδόχους– οι πληρότητες σε πολλούς προορισμούς αγγίζουν ήδη το 90%, με κρατήσεις να συνεχίζονται ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Οι «κλασικοί» πρωταγωνιστές των γιορτών

Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των εκδρομέων βρίσκονται:

- η Αράχωβα

- το Καρπενήσι

- τα Τρίκαλα

- τα Ζαγοροχώρια

Οι επισκέπτες σπεύδουν να εξασφαλίσουν το ιδανικό κατάλυμα, αναζητώντας χειμωνιάτικα τοπία, τοπικές γεύσεις και εορταστική ατμόσφαιρα.

Πήλιο: Κρατά τις αντοχές του

Παρά τις πρώιμες ακυρώσεις και την ανησυχία που προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, το Πήλιο και τα γύρω χωριά «κρατούν» δυναμικά. Οι ξενοδόχοι εκφράζουν την ελπίδα να μη χαθεί η σεζόν, με τις τιμές να κυμαίνονται από 80 έως 140 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.

Ονειρούπολη Δράμας: Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Στους απόλυτους πρωταγωνιστές των γιορτών συγκαταλέγεται και η Ονειρούπολη Δράμας. Κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, με την πόλη να μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο, γιορτινό κόσμο που θυμίζει χριστουγεννιάτικο καρτ ποστάλ.

Πελοπόννησος: Αυθεντικές εμπειρίες

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στη Δημητσάνα.

Την εικόνα συμπληρώνουν η Βυτίνα με το Μαύρο Δάσος και η Στεμνίτσα, γνωστή για τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, προσφέροντας μία από τις πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες της Πελοποννήσου.

Χιονοδρομικά και χειμερινές αποδράσεις

Σταθερά υψηλά στις προτιμήσεις παραμένουν και οι προορισμοί με χιονοδρομικά κέντρα. Τα Καλάβρυτα αναμένεται να γεμίσουν, με το Μέγα Σπήλαιο και τη βόλτα με τον Οδοντωτός να αποτελούν διαχρονικές επιλογές για μικρούς και μεγάλους.

Κρατήσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή

Παρά τις υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς, η αγορά δείχνει ότι κρατήσεις γίνονται ακόμη και την τελευταία στιγμή, ενώ επιλογές υπάρχουν και για όσους θα παραμείνουν στο «κλεινόν άστυ».

Τα Χριστούγεννα 2025 δείχνουν ότι, παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες, η ανάγκη για απόδραση και γιορτινή ατμόσφαιρα παραμένει ισχυρή. Το ερώτημα είναι ένα: εσύ έχεις κλείσει ή είσαι από αυτούς που θα το αποφασίσουν… την τελευταία στιγμή;

