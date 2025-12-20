Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, με τη δημοσιοποίηση βίντεο-ντοκουμέντου από τη συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση ακόμη και σε σχολικά συγκροτήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Συλλήψεις και δικογραφία

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

- συνελήφθησαν 12 άτομα, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης

- ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη 7 άτομα

- συνελήφθησαν επίσης 5 γονείς ανηλίκων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ιεραρχική δομή και ρόλοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η οργάνωση είχε σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους:

- Αρχηγός: 20χρονος, που είχε τον πλήρη έλεγχο και χάραζε τη στρατηγική

- Υπαρχηγός: 19χρονος, ο οποίος χρησιμοποιούσε την οικία του ως κεντρική «καβάτζα» αποθήκευσης

- Τρεις επιχειρησιακές ομάδες, αρμόδιες για αγοραπωλησίες και διανομή

Η διανομή ναρκωτικών γινόταν ακόμη και:

- σε πάρκο στα Πατήσια

- εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια αγώνων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δύο ανήλικα μέλη μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά.

Πάνω από 260 αγοραπωλησίες – Δράση σε σχολεία

Από την προανακριτική έρευνα έχουν ήδη διαπιστωθεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες, κυρίως στις περιοχές:

- Νέα Χαλκηδόνα

- Άνω Πατήσια

- Νέα Φιλαδέλφεια

Πολλές από τις συναλλαγές πραγματοποιούνταν εντός ή πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, στοιχείο που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Βασανιστήρια και αυστηρή «πειθαρχία»

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

- ίσχυαν αυστηροί κανόνες πειθαρχίας

- η μη συμμόρφωση επέφερε χρηματικές ποινές, ξυλοδαρμούς ή βασανιστήρια

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, μέλος της οργάνωσης υπέστη βασανισμό με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι, προκαλώντας έγκαυμα.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες στους επιχειρησιακούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 60,87 γραμμάρια κοκαΐνης

- 28,09 γραμμάρια κάνναβης

- 4.845 ευρώ

- πλήθος κινητών τηλεφώνων

- πιστόλι τύπου ρέπλικα και γεμιστήρας

- 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

- σιδερογροθιά

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε ακόμα: Μαχαίρωμα στο προαύλιο γυμνασίου στην Κυψέλη: Νέες μαρτυρίες για τη στιγμή της επίθεσης μεταξύ μαθητριών