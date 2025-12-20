Athens Santa Run 2025: Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ τίθενται προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνα την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης Athens Santa Run 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09.00 έως τις 11.00, στην περιοχή του Δήμος Αθηναίων.

Οι δρόμοι που θα κλείσουν

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εξής οδούς:

- Πειραιώς, στο τμήμα μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλατείας Ομονοίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Αγίων Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

- Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

Σύσταση προς τους οδηγούς

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο κατά τις ώρες των ρυθμίσεων, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, συστήνεται η αυστηρή τήρηση της σήμανσης και των υποδείξεων των τροχονόμων που θα βρίσκονται στα σημεία.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο κέντρο της πόλης καλό είναι να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία.

