Ενώπιον της ανακρίτριας στα Δικαστήρια Καλαμάτας αναμένεται να βρεθεί το πρωί του Σαββάτου ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς απουσίαζε στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος βρισκόταν στη Γερμανία σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής και επέστρεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη.

Παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, χωρίς δικηγόρο, όπου και παραδόθηκε. Αμέσως εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, ενώ σε βάρος του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο 30χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, δηλώνοντας ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο ρόλος που ερευνά η ανακρίτρια

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανακριτική έρευνα, στον 30χρονο αποδίδεται συντονιστικός ρόλος, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Κεντρικό στοιχείο της δικογραφίας αποτελούν τα τέσσερα πακιστανικά κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν στον σχεδιασμό του εγκλήματος, με σκοπό να μην εντοπίζονται οι επικοινωνίες. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν το πρόσωπο που μιλούσε από το ένα από αυτά, έχοντας συχνή επικοινωνία με τον 22χρονο εκτελεστή την 4η Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να μετέφερε στον δράστη πληροφορίες για τις κινήσεις του 68χρονου θύματος.

Στο μικροσκόπιο και άλλα πρόσωπα

Υπό διερεύνηση βρίσκεται και το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε το λευκό σκούτερ από τους δύο 22χρονους πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, το οποίο εντοπίζεται κοντά στην κατοικία του 30χρονου.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στην υπόθεση, με τέσσερα πρόσωπα να έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα. Η ανακρίτρια, που χειρίζεται την κύρια ανάκριση εδώ και περισσότερους από δύο μήνες, εξετάζει και την εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που είχαν αρχικά προφυλακιστεί, καθώς πλέον αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, μετά τη μεταβολή της δικογραφίας που εμφανίζει ως φυσικό αυτουργό τον Χ.Τ., ο οποίος αρχικά είχε παρουσιαστεί ως συνεργός.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η ανακρίτρια αναμένεται να αποδώσει επισήμως τις νέες κατηγορίες στους εμπλεκόμενους και να λάβει συμπληρωματικές απολογίες, με βάση τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της ανάκρισης.

