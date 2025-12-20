Αυξημένη πίεση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στην Αττική, λόγω της μαζικής προσέλευσης πολιτών για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων. Τα διαθέσιμα ραντεβού, σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις, φτάνουν ήδη έως Μάρτιο και Απρίλιο, προκαλώντας ανησυχία σε όσους δεν έχουν προχωρήσει εγκαίρως στη διαδικασία.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στον μεγάλο πληθυσμό των αστικών κέντρων και ειδικά της Αττικής.

Τι ισχύει με τα ραντεβού στο gov.gr

Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι στην πλατφόρμα του gov.gr εμφανίζονται ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι:

η έλλειψη διαθέσιμων ημερομηνιών πιο μετά δεν σημαίνει ότι δεν θα ανοίξουν

κάθε βράδυ μετά τις 21:00 προστίθενται νέα ραντεβού

συνιστάται έλεγχος κυρίως τις πρωινές ώρες

Παράλληλα, σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας έχει ήδη γίνει διεύρυνση ωραρίου, με στόχο την αποσυμφόρηση.

Η παλιά ταυτότητα δεν καταργείται – αλλά έχει ημερομηνία λήξης για ταξίδια

Ξεκαθαρίζεται ότι η παλιά αστυνομική ταυτότητα παραμένει σε ισχύ για συναλλαγές και αγορές. Ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2026, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι παλαιού τύπου δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι ταυτότητες παλαιών προδιαγραφών θεωρούνται χαμηλής ασφάλειας και δεν πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ποιοι μπορούν ακόμη να ταξιδεύουν με παλιά ταυτότητα

Ταυτότητες μετά το 2000, με λατινικούς χαρακτήρες και σε καλή κατάσταση, γίνονται δεκτές μέχρι την αλλαγή του καθεστώτος

Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες

Όσοι δεν έχουν νέα ταυτότητα μετά το 2026, θα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο



Σε ποιες χώρες δεν γίνονται δεκτές οι παλιές ταυτότητες

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, όπως Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, αλλά και σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν όπως Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία.

Το μήνυμα των αρχών

Η σύσταση είναι σαφής: μην αφήνετε την έκδοση νέας ταυτότητας για την τελευταία στιγμή. Ειδικά όσοι σχεδιάζουν ταξίδια τα επόμενα χρόνια, καλό είναι να προγραμματίσουν έγκαιρα το ραντεβού τους, εκμεταλλευόμενοι και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όπου οι χρόνοι είναι αισθητά μικρότεροι.

Διαβάστε ακόμα: Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 15:00 η κυβερνητική τοποθέτηση για τα αιτήματα των αγροτών