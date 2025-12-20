Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα με χαλιά, χωρίς τραυματισμούς

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Άνω Λιόσια έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα εμπορίας χαλιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε εργαζόμενους και περίοικους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστο άτομο ή άτομα άνοιξαν πυρ έξω από το κατάστημα, με τις σφαίρες να καταλήγουν σε υλικές φθορές. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται και στην ώρα που σημειώθηκε το συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του επεισοδίου. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν κάλυκες και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να εξακριβώσουν τα κίνητρα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Διαβάστε ακόμα: Τζόκερ κλήρωση, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί