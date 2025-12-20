Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μπλόκα δεν πρόκειται να διαλυθούν ούτε μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων. Παράλληλα, ωστόσο, επιχειρούν να δώσουν «ανάσες» στους πολίτες που θα μετακινηθούν για τις γιορτές, προχωρώντας σε στοχευμένα ανοίγματα δρόμων και διοδίων.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, η στάση αυτή δεν συνιστά υποχώρηση από τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση, αλλά μια προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, αφήνουν σαφείς αιχμές ότι μετά τις γιορτές θα επανεξετάσουν τη στρατηγική τους, ακόμη και με πιο δυναμικές παρεμβάσεις.

Θεσσαλία: Άνοιγμα διοδίων στο Μακρυχώρι

Στη Θεσσαλία, το κέντρο βάρους των κινητοποιήσεων παραμένει ο κόμβος της Νίκαιας στη Λάρισα. Εκεί έχει αποφασιστεί το άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 14:00, με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Παράλληλα, αγρότες σκοπεύουν να διανείμουν προϊόντα, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα των χαμηλών τιμών και του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Αντίστοιχη κίνηση έχει ανακοινωθεί και για τα διόδια Ευαγγελισμού, μετά από απόφαση αγροτών στον Πλατύκαμπο, με άνοιγμα μπαρών το Σάββατο. Όπως τονίζουν, στόχος είναι να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών, χωρίς όμως να ατονήσει η πίεση προς την κυβέρνηση.

Βόρεια Ελλάδα: Κλειστά τα Μάλγαρα, επιλεκτικά ανοίγματα αλλού

Στη Βόρεια Ελλάδα η εικόνα είναι πιο σκληρή. Στα Μάλγαρα, οι αποκλεισμοί παραμένουν σε ισχύ και στα δύο ρεύματα έως και την Τρίτη, χωρίς καμία χαλάρωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στους Ευζώνους συνεχίζεται το καθημερινό τετράωρο κλείσιμο από τις 06:00 έως τις 10:00.

Στο Δερβένι εξακολουθούν οι ωριαίοι αποκλεισμοί, ενώ στο Ωραιόκαστρο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα διοδίων το Σάββατο από τις 12:00 έως τις 15:00. Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, χωρίς όμως να αποκλείσουν τον κόμβο της Θέρμης.

Στη Σιάτιστα, όπου το μπλόκο έχει ενισχυθεί, αποφασίστηκε άνοιγμα διοδίων σε Ξηρολίμνη, Σιάτιστα και Πολύμυλο για το διήμερο, με τους πιο αυστηρούς περιορισμούς να μεταφέρονται για μετά τις γιορτές.

Δυτική Ελλάδα και Εύβοια

Στη Δυτική Ελλάδα, αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Αιτωλοακαρνανία παραμένουν στα μπλόκα σε Ιόνια και Ολυμπία Οδό, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσουν ακόμη και τις ημέρες των εορτών. Τα διόδια παραμένουν ανοιχτά, ενώ για το Σάββατο έχει ανακοινωθεί ειδική κίνηση «υπέρ των πολιτών».

Στην Εύβοια, οι αγρότες της Χαλκίδας προχωρούν σε νέο κλείσιμο της υψηλής γέφυρας το Σάββατο από τις 18:00 έως τις 20:00, μαζί με τις παρακαμπτήριες οδούς. Την Κυριακή, σχεδιάζεται άνοιγμα των διοδίων Αφιδνών, ενώ ήδη προετοιμάζονται πιο έντονες κινητοποιήσεις για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τα αιτήματα και η κυβερνητική στάση

Η κυβέρνηση επιμένει ότι επτά βασικά αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, καθώς συγκρούονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και ο άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα αιτήματα είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, ξεκαθαρίζουν ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν συντονισμένες μετακινήσεις από τα μπλόκα προς τα πλησιέστερα διόδια σε όλη τη χώρα, με άνοιγμα μπαρών, στέλνοντας όμως ταυτόχρονα μήνυμα ότι η «ανακωχή» έχει ημερομηνία λήξης.

