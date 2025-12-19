Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάτου βρέφους μόλις πέντε μηνών, που εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Παρασκευής στο σπίτι της οικογένειάς του, στην Αθήνα. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας τις στιγμές που βίωσε και αποκλείοντας το ενδεχόμενο ασφυξίας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Όπως ανέφερε, το βρέφος κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με την ίδια και τον σύντροφό της, μαζί με τον δίδυμο αδελφό του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο φόβος μήπως συμβεί κάτι τέτοιο ήταν, όπως τόνισε, διαρκής.

«Κοιμόμασταν εγώ, ο σύντροφός μου και τα μωρά μας. Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί πρόωρα, είχε περάσει ό,τι περνάει ένα πρόωρο μωρό στη μονάδα και το μόνο θέμα που είχαμε ήταν η έντονη παλινδρόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει πιθανότητα να έπεσε κάποιος πάνω στο παιδί στον ύπνο, η μητέρα ήταν κατηγορηματική:

«Όχι. Είχαμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε στην ίδια ακριβώς θέση. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας».

«Όλα έγιναν αστραπιαία»

Η μητέρα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν ξύπνησαν:

«Ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά. Πήγα να ετοιμάσω τα γάλατα και ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει “μπέμπα μου ξύπνα, το παιδί”. Από εκείνη τη στιγμή όλα έγιναν αστραπιαία. Καλέσαμε αμέσως το 166».

Όπως είπε, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του πατέρα, ενώ ο δίδυμος αδελφός του βρισκόταν δίπλα στη μητέρα. Τόνισε επίσης ότι υπήρχε απόσταση τόσο μεταξύ των γονιών και των παιδιών όσο και μεταξύ των δύο βρεφών.

«Τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή»

Συγκλονιστική ήταν και η αναφορά της στα σχέδια που είχε η οικογένεια:

«Είχαμε ραντεβού να κανονίσουμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από τη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή. Θα δίναμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».

Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.



Διαβάστε ακόμα: Σοκ στον Ασπρόπυργο: Αυτοκίνητο χτύπησε 12χρονη μετά από επικίνδυνη προσπέραση – Νοσηλεύεται στο Παίδων