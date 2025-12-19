Στη δική του εκδοχή για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Στρασβούργο αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος καταγγέλλει ότι δέχθηκε αναίτια επίθεση από τον Νίκο Παππά. Μιλώντας στο Live News, τόνισε ότι ήταν απολύτως νηφάλιος και ότι δεν προκάλεσε σε καμία περίπτωση το περιστατικό, απαντώντας έτσι σε υπαινιγμούς που είχαν διατυπωθεί αρχικά από την πλευρά του ευρωβουλευτή.

Όπως ανέφερε, η δημόσια παραδοχή του κ. Παππά ότι τον χτύπησε αποτελεί «ένα πρώτο βήμα», ωστόσο –όπως υποστηρίζει– δεν συνοδεύεται από πλήρη αποτύπωση της αλήθειας. «Λέει και χοντροκομμένα ψέματα», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. «Δεν πίνω ποτέ. Εκείνο το βράδυ, ενώ οι άλλοι συνάδελφοι έπιναν αλκοόλ, εγώ πήρα μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ήμουν απολύτως διαυγής», τόνισε.

«Δέχθηκα δύο δυνατά χτυπήματα πισώπλατα»

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε ότι την ώρα που αποχωρούσε από το κατάστημα, δέχθηκε τρικλοποδιά και στη συνέχεια δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Όπως είπε, το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που τον έριξε στο έδαφος, γεγονός που –σύμφωνα με τον ίδιο– μπορεί να επιβεβαιώσει συνάδελφος που ήταν παρών.

Απαντώντας στη θέση του κ. Παππά ότι «δεν υπήρξε γρατζουνιά», ο κ. Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι το σημείο του χτυπήματος δεν θα μπορούσε πρακτικά να αφήσει τέτοιο ίχνος, εκτός αν η βία ήταν ακόμη μεγαλύτερη. «Ήταν πισώπλατα. Την ώρα που αποχωρούσα. Αυτό με ενόχλησε περισσότερο», πρόσθεσε.

«Η διαφορά σωματικής διάπλασης είναι χαώδης»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος στάθηκε και στη διαφορά σωματικής διάπλασης μεταξύ των δύο ανδρών, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. «Ο κ. Παππάς είναι 1,97 και 105 κιλά, εγώ 1,71 και 85 κιλά. Αν μπαίναμε σε ρινγκ, θα με έριχνε νοκ άουτ σε δευτερόλεπτα – όπως και έγινε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι φέρεται να άκουσε τη φράση «σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι», την οποία χαρακτήρισε προσβλητική και ενδεικτική της έντασης του επεισοδίου.

Μάρτυρες και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό είδαν τουλάχιστον έξι συνάδελφοί του δημοσιογράφοι, καθώς και συνεργάτες του κ. Παππά, αλλά και θαμώνες του καταστήματος. Όπως σημείωσε, αρκετοί εξ αυτών έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια και αναμένεται να καταθέσουν όταν η υπόθεση οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ακόμη ότι, μετά το επεισόδιο, ο κ. Παππάς του έστειλε μηνύματα και τον κάλεσε επανειλημμένα στο κινητό, τα οποία –όπως υποστηρίζει– στη συνέχεια διαγράφηκαν. «Είχαν περιεχόμενο συγκατάβασης και απολογίας, αλλά δεν ήθελα να τον ακούσω», είπε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι από τη Δευτέρα προτίθεται να κινηθεί νομικά, ακολουθώντας τις συμβουλές του δικηγόρου του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ασφαλιστικών μέτρων, μήνυσης ή και των δύο.

