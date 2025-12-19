Άνοιξε εκ νέου ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από τετράωρο αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι αγρότες, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στη διέλευση φορτηγών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 13:00 και αφορούσε τη διέλευση των νταλικών, με τους αγρότες να αποφασίζουν αυτή τη φορά να περιορίσουν τη διάρκεια της κινητοποίησης στις τέσσερις ώρες. Τελικά, ο σταθμός άνοιξε στις 17:00, επιτρέποντας ξανά την κίνηση φορτηγών και στα δύο ρεύματα, προς Βουλγαρία και προς Ελλάδα.

Με το άνοιγμα των συνόρων, εκατοντάδες νταλίκες που είχαν ακινητοποιηθεί σχημάτισαν μεγάλα κομβόι, καθώς ξεκίνησε σταδιακά η αποσυμφόρηση της περιοχής. Οι ουρές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και στις δύο κατευθύνσεις, καθώς τα φορτηγά μετέφεραν εμπορεύματα και περίμεναν επί ώρες να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ωστόσο, η σημερινή ταλαιπωρία ήταν σαφώς μικρότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, όταν ο αποκλεισμός είχε ξεπεράσει τις οκτώ ώρες, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν περισσότερα από 1.000 φορτηγά. Σήμερα, η αναμονή για τους οδηγούς περιορίστηκε αισθητά, αν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μόνο σταδιακά.

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ίδια ώρα, οι αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας σκληραίνουν τη στάση τους, υλοποιώντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες. Στη Λάρισα, προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών, στον Πλατύκαμπο και στο Αχίλλειο, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ωστόσο ότι επιδιώκουν να δείξουν καλή θέληση ενόψει των εορτών. Όπως ανακοινώθηκε, σε ορισμένα σημεία προγραμματίζεται άνοιγμα διοδίων και διανομή αγροτικών προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς, ως κίνηση αλληλεγγύης προς την κοινωνία.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι άλλων κλάδων, όπως οι αλιείς, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, σημειώνοντας ότι τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Μπλόκα και σε άλλα σημεία

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Στη Ριτσώνα, οδηγοί αναζητούσαν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν τα μπλόκα, ενώ στη Χαλκίδα ανακοινώθηκε αποκλεισμός της παλιάς και της ψηλής γέφυρας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στη μετακίνηση.

Στη Θεσσαλονίκη, παραμένει ο αποκλεισμός στα διόδια των Μαλγάρων, με τους αγρότες να έχουν προχωρήσει σε πενθήμερο ολικό κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, με εξαίρεση τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου μέσα στο βράδυ, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, ενώ η κατάσταση στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας παραμένει ρευστή.

