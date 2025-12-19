Αιγαίο: Αερομαχίες μετά από είσοδο οπλισμένων τουρκικών F-16

Κατακόρυφη άνοδο παρουσίασε σήμερα η ένταση στο Αιγαίο, μετά από νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία προχώρησε σε είσοδο οπλισμένων μαχητικών F-16 στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε αναχαιτίσεις που εξελίχθηκαν σε αερομαχίες, με μία εξ αυτών να καταλήγει σε εμπλοκή τουρκικού μαχητικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, στην περιοχή μεταξύ Χίου και Λέσβου. Ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 εισήλθε στο Αιγαίο, με την ελληνική πλευρά να απογειώνει τέσσερα οπλισμένα μαχητικά για την αναχαίτισή τους.

Ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε λοκάρισμα τουρκικού μαχητικού από πυραύλους ελληνικού F-16, γεγονός που συνιστά την πρώτη εμπλοκή τέτοιου τύπου μετά τον Φεβρουάριο του 2023. Το τουρκικό αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε άτακτη αποχώρηση προς τα τουρκικά παράλια.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκαν 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από αυτές, δύο πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, ενώ έξι από κατασκοπευτικό αεροσκάφος ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αυξημένης τουρκικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών και παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες στρατιωτικές και πολιτικές Αρχές.

Διαβάστε ακόμα: Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς