Λάρισα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου, το οποίο καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς νωρίτερα το απόγευμα αγρότες είχαν προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο οδό, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου, καθώς και σε αποκλεισμό διελεύσεων στο ύψος του Αχιλλείου.

Ο συνοδηγός του ασθενοφόρου, λίγη ώρα μετά το ατύχημα, δήλωσε:

«Γιατί έκλεισαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ, τίποτα, θα τα βλέπαμε». Όπως ανέφερε, τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά το συμβάν.

