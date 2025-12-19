Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/12) στην Αττική, όπου ένα βρέφος ηλικίας μόλις 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους. Το παιδί κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του, μαζί με το δίδυμο αδελφάκι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, οι γονείς ξύπνησαν το πρωί και διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι είχε μελανιάσει και δεν είχε σφυγμό. Το βρέφος κοιμόταν από την πλευρά του πατέρα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τι δηλώνει η μητέρα

Μιλώντας στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο, η μητέρα του βρέφους περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί:

«Κοιμόμασταν εγώ, ο σύντροφός μου και τα μωρά μας. Είναι δίδυμα. Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί πρόωρα και είχε περάσει ό,τι περνάει ένα μωρό μέσα σε μονάδα. Το μόνο θέμα που είχαμε ήταν έντονη παλινδρόμηση, την οποία παρακολουθούσαμε».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κάποιος από τους γονείς να κύλησε πάνω στο παιδί κατά τη διάρκεια του ύπνου, η μητέρα το απέκλεισε κατηγορηματικά:

«Όχι, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση που κοιμηθήκαμε. Ήταν ο μεγαλύτερός μας φόβος και γι’ αυτό ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Περιμένουμε τη νεκροψία για να μάθουμε τι συνέβη».

Όπως ανέφερε, ξύπνησε επειδή η οικογένεια είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και τότε άκουσε τον σύντροφό της να φωνάζει ότι το παιδί δεν ανταποκρίνεται. Ακολούθησε άμεση κλήση στο 166 και μέσα σε λίγα λεπτά όλα εξελίχθηκαν ραγδαία.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του βρέφους αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς –όπως ανέφερε η μητέρα– είχαν προγραμματίσει ακόμη και γάμο και βαφτίσεις, ενώ από την πρώτη στιγμή της εγκυμοσύνης είχαν δεθεί βαθιά με τα παιδιά τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

