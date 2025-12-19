Καταδίκη για απάτη του «ερευνητή» στην υπόθεση του αγνοούμενου γιατρού

Ένοχος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 54χρονος που εμφανίστηκε ως «ερευνητής» και προσέγγισε την οικογένεια του 33χρονου γιατρού που αγνοείται στα Χανιά, υποσχόμενος ότι μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών, χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα 400 ευρώ, ενώ διέταξε και τη δήμευση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν στην κατοχή του. Η έφεση έχει αναστέλλουσα ισχύ.

Ο 54χρονος δεν παρέστη στη διαδικασία, επικαλούμενος λόγους υγείας μέσω ιδιωτικού ιατρικού εγγράφου, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, με αποτέλεσμα να δικαστεί ερήμην.

Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσε η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού, η οποία ανέφερε ότι η οικογένεια, βρισκόμενη σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης, πίστεψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου. Όπως κατέθεσε, ο 54χρονος ζήτησε συνολική αμοιβή 6.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι θα πληρωνόταν μετά την ολοκλήρωση της «έρευνας».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν ως ειδικός που διέθετε μεθόδους εντοπισμού αγνοουμένων και φέρεται να υποστήριξε ότι «κάθε άνθρωπος έχει ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με μοναδικό αριθμό», ζητώντας ακόμη και βιολογικό υλικό για δήθεν ανάλυση DNA.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε υποδείξει συγκεκριμένα σημεία και συντεταγμένες ως πιθανούς τόπους εντοπισμού του αγνοούμενου, χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο, δημιουργώντας – όπως ειπώθηκε – ένα πλήρες και παραπλανητικό αφήγημα.

Η εισαγγελέας της έδρας επισήμανε ότι αποδείχθηκε η τέλεση του αδικήματος της απάτης, σημειώνοντας ότι ο δόλος ενισχύεται από το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να δώσει ουσιαστικές εξηγήσεις όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού συνεχίζονται. Έχουν περάσει δώδεκα ημέρες από την εξαφάνισή του, με μοναδικό μέχρι στιγμής εύρημα το όχημά του, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε αγροτική περιοχή στον Φρέ Αποκορώνου.

