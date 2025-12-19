# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Θάνατος βρέφους 5 μηνών στην Αθήνα – Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/12) στην Αθήνα, όπου ένα βρέφος ηλικίας πέντε μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του. Όπως μεταδίδει το MEGA, το βρέφος βρισκόταν από την πλευρά του πατέρα, ενώ ο δίδυμος αδελφός του κοιμόταν από την πλευρά της μητέρας.

Οι γονείς, ηλικίας 19 ετών, αντιλήφθηκαν το πρωί ότι το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, που έχει ήδη διαταχθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

