Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, διατηρώντας τα μπλόκα έως και τη Δευτέρα και προχωρώντας την Παρασκευή σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών.

Στην έξοδο της Ριτσώνας καταγράφεται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς οδηγοί επιλέγουν την παράκαμψη προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, από τις 18:00 έως τις 21:00 θα αποκλειστούν τόσο η νέα όσο και η παλιά γέφυρα στο μπλόκο της Χαλκίδας.

Στη Θεσσαλονίκη, αγρότες προχώρησαν σε μόνιμο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου, ενώ από το μεσημέρι της Παρασκευής τέθηκε σε ισχύ πενθήμερος ολικός αποκλεισμός και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί την Τρίτη, ενόψει της εορταστικής μετακίνησης.

Μπλόκα και κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Καβάλα και Σέρρες, με αγρότες να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς και άλλες δράσεις, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Σε αρκετά σημεία διατηρείται ανοικτή δίοδος αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Στην Καβάλα έχουν στηθεί μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό, ενώ σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, με τη διέλευση να πραγματοποιείται μόνο μέσω παρακαμπτηρίων.

Σύμφωνα με αποφάσεις των αγροτών, το Σαββατοκύριακο οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, ενώ από την Τρίτη αναμένεται να ληφθούν νέες αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε ακόμα: Αγροτικό μέτωπο σε οριακό σημείο: Το μήνυμα της κυβέρνησης και οι αποφάσεις που κρίνουν τις επόμενες ώρες