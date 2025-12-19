# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρισα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από φορτηγό

Άλλη μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στη Λάρισα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή φορτηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, όταν –κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες– φορτηγό όχημα παρέσυρε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η είδηση προστίθεται στη μακρά λίστα των θανατηφόρων τροχαίων που καταγράφονται στους ελληνικούς δρόμους, προκαλώντας προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

