Συναγερμός νότια της Γαύδου: Επιχείρηση-μαμούθ του Λιμενικού για τη διάσωση 545 μεταναστών

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής οι Λιμενικές Αρχές, έπειτα από σήμα κινδύνου που εξέπεμψε πλοιάριο με εκατοντάδες επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 545 μετανάστες, στοιβαγμένοι υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Άμεσα οργανώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή τριών πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τριών σκαφών της δύναμης FRONTEX, καθώς και τριών παραπλεόντων εμπορικών πλοίων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σταδιακά από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο κτίριο της Κιτρένωσης, στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου, όπου προβλέπεται να διανυκτερεύσουν προσωρινά.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ Χανίων, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι μετανάστες να μη χρειαστεί να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς δεν πληροί τις βασικές προδιαγραφές για μακροχρόνια και ασφαλή φιλοξενία.

Συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται επί ποδός, προετοιμάζοντας τον χώρο με στρώματα και κουβέρτες, προκειμένου να καλυφθούν στοιχειωδώς οι ανάγκες των εκατοντάδων ανθρώπων.

Παράλληλα, έντονος προβληματισμός καταγράφεται από τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές σχετικά με το κατά πόσο ο χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει, έστω και προσωρινά, τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων, λόγω της εμφανούς ακαταλληλότητάς του.

