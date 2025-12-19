Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:00, κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

