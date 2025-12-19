Σε μια συγκυρία όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις παίρνουν πανευρωπαϊκές διαστάσεις, με τις Βρυξέλλες να θυμίζουν πεδίο έντασης λόγω των μαζικών διαδηλώσεων έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το αγροτικό ζήτημα επανέρχεται δυναμικά και στην ελληνική πολιτική ατζέντα. Η απόφαση των Ελλήνων παραγωγών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους συμπίπτει χρονικά με την παρουσία του πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση που διεξήχθη υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και της αδυναμίας συμφωνίας για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Παρά τη σκληρή γραμμή που επιλέγουν οι αγρότες, με διατήρηση των μπλόκων αλλά και τη δέσμευση ότι τις ημέρες των εορτών οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό, από την κυβέρνηση επαναλαμβάνεται ότι η λύση δεν μπορεί να έρθει μέσω της διαρκούς πίεσης στην κοινωνία. Το μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: ο διάλογος, υπό συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι οι γιορτινές ημέρες επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι μετακινήσεις των πολιτών, η ασφάλεια στους δρόμους και η ομαλή λειτουργία της αγοράς αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους. Υπό αυτό το πρίσμα, καλούν τον αγροτικό κόσμο να επανεξετάσει τη στάση του, ώστε να μη δημιουργηθεί παρατεταμένη κοινωνική και οικονομική πίεση.

Στο οικονομικό σκέλος, η κυβέρνηση επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία για να αποδείξει ότι έχει ήδη στηρίξει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα. Όπως επισημαίνεται, παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι φετινές καταβολές προς τους αγρότες αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το συνολικό αντίστοιχο της περασμένης χρονιάς. Επιπλέον, έως το τέλος του έτους αναμένεται να εκταμιευθούν επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τους πραγματικούς παραγωγούς.

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο αποκλειστικά το αγροτικό ζήτημα. Εκεί θα επανεξεταστούν όλα τα δεδομένα, με στόχο –όπως διαμηνύεται– να περάσει η κυβέρνηση από τις εξαγγελίες σε πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στο τραπέζι παραμένει το πακέτο μέτρων που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αιχμή το μειωμένο αγροτικό ρεύμα κάτω από τα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθώς και η προοπτική επανεξέτασης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές. Η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί να εκτονώσει την ένταση και να επαναφέρει την κανονικότητα, επιμένοντας ότι μόνο μέσα από μια οργανωμένη και ουσιαστική συζήτηση μπορεί να υπάρξει τελική λύση στο αγροτικό ζήτημα, χωρίς νέους γύρους αντιπαράθεσης και κοινωνικής κόπωσης.

