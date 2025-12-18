# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τζόκερ κλήρωση, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ κλήρωση, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18 Δεκεμβρίου 2025) η κλήρωση 3003 του Τζόκερ, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να ανέρχεται σε 5.150.452,32 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι:

1, 12, 14, 15, 17
Αριθμός Τζόκερ: 2
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε νικητής που να συμπληρώνει τον πλήρη συνδυασμό. Ωστόσο, εντοπίστηκε ένα δελτίο με 5άρι, το οποίο κερδίζει 100.000 ευρώ.

Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε η Κική Μορφωνιού – Θρήνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή για την κορυφαία μεσόφωνο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Γιατί κάποιοι θυμούνται κάθε τους όνειρο – Οι 6 νοητικές «υπερδυνάμεις» που κρύβονται πίσω από τον ύπνο
Χρήσιμες Συμβουλές

Γιατί κάποιοι θυμούνται κάθε τους όνειρο – Οι 6 νοητικές «υπερδυνάμεις» που κρύβονται πίσω από τον ύπνο

Σοκ και εσωτερική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ: Η υπόθεση Παππά φέρνει διαγραφές, αντιδράσεις και ευρωπαϊκό «πονοκέφαλο»
Πολιτική

Σοκ και εσωτερική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ: Η υπόθεση Παππά φέρνει διαγραφές, αντιδράσεις και ευρωπαϊκό «πονοκέφαλο»

Ρούτσι για Καρυστιανού: Αν κάνει πολιτικό βήμα, ο σύλλογος των Τεμπών πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του
Κοινωνία

Ρούτσι για Καρυστιανού: Αν κάνει πολιτικό βήμα, ο σύλλογος των Τεμπών πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 30χρονος συνεργός – Κλείνει ο κύκλος των συλλήψεων για τη διπλή εκτέλεση
Κοινωνία

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 30χρονος συνεργός – Κλείνει ο κύκλος των συλλήψεων για τη διπλή εκτέλεση

Πέθανε η Κική Μορφωνιού – Θρήνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή για την κορυφαία μεσόφωνο
Κοινωνία

Πέθανε η Κική Μορφωνιού – Θρήνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή για την κορυφαία μεσόφωνο