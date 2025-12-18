Τζόκερ κλήρωση, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18 Δεκεμβρίου 2025) η κλήρωση 3003 του Τζόκερ, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να ανέρχεται σε 5.150.452,32 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι:

1, 12, 14, 15, 17

Αριθμός Τζόκερ: 2

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε νικητής που να συμπληρώνει τον πλήρη συνδυασμό. Ωστόσο, εντοπίστηκε ένα δελτίο με 5άρι, το οποίο κερδίζει 100.000 ευρώ.

Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

